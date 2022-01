- Die Indizes an der Wall Street begannen den gestrigen Handel schwächer und waren auf einen weiteren Tag mit starken Verlusten eingestellt. Die Indizes legten jedoch eine massive Kehrtwende hin und beendeten den Tag im Plus. - Der S&P 500 stieg um 0,28% (Tiefststand: -4,01%), der Dow Jones legte um 0,29% zu (Tiefststand: -3,25%) und der Nasdaq 100 stieg um 0,63% (Tiefststand: -4,9 %). - Die Aktien in Asien konnten von der verbesserten Stimmung an der Wall Street nicht profitieren. ...

