DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen eines Defekts im Hauptstellwerk im Düsseldorfer Hauptbahnhof kommt es am Dienstagvormittag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Züge des Nah- und Fernverkehrs können nicht in den Bahnhof ein- oder ausfahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen sagte. Der Fernverkehr werde umgeleitet. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen. Ein Techniker sei vor Ort. Wie lange die Störung dauern wird, war zunächst nicht bekannt./juh/DP/mis