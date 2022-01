Der Hedgefonds-Manager und Milliardär Ray Dalio beschreibt in seinem neuen Buch "Die Weltordnung im Wandel" langfristige Zyklen. Während Geld zunächst an eine feste Größe, wie z. B. den Goldpreis gebunden ist, entsteht mit einer sukzessiven Abkopplung "finanzieller Wohlstand". Entfernt sich dieser Zustand von dem "realen Wohlstand", nimmt die Möglichkeit eines Zusammenbruchs zu. Gefährlich wird ganz besonders, wenn vermehrt versucht wird, den finanziellen in realen Wohlstand zu tauschen. Allerdings ...

