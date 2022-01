Frankfurt/Main - Nachdem der DAX am Montag den größten Tagesverlust seit rund zwei Monaten erlitten hat, stabilisierte sich der Index am Dienstagmorgen. Gegen 9:30 Uhr wurden wieder rund 15.040 Punkte berechnet und damit 0,2 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.



Während die US-Börsen am Montagabend nach Börsenschluss in Europa noch ins Plus gedreht hatten, hatte der Nikkei-Index in der Nacht nachgelassen und mit einem Stand von 27.131,34 Punkten geschlossen (-1,66 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1311 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8841 Euro zu haben.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de