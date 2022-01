Der Bitcoin ist am Montag zeitweise bis in den Bereich von 33.000 Dollar zurückgefallen ist hat sich damit seit dem Allzeithoch von Anfang November im Tief mehr als halbiert. Von diesem Niveau aus hat er jedoch einen Rebound-Versuch gestartet, denn die große Korrelation mit dem Aktienmarkt wirkt offenbar in beide Richtungen.Nachdem sich die Talfahrt an der Wall Street am Montag zunächst fortgesetzt hatte, haben die großen US-Indizes kurz vor Handelsschluss einen beeindruckenden Turnaround geschafft ...

