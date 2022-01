DJ PRESSEMITTEILUNG/Transporeon unterstützt den Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V. mit 50.000 Euro

(Dies ist eine Presseinformation des Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.H, der auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Für einen guten Start in das neue Jahr sorgt die Transportmanagement-Plattform Transporeon: Das Unternehmen ist bereits der fünfte Hauptsponsor unter den "Ersten 11", die sich in besonderer Weise für das geplante Albert Einstein Discovery Center in Ulm einsetzen. Mit 50.000 Euro fördert der das Unternehmen mit Sitz in Ulm, der Geburtsstadt Albert Einsteins, das künftige Erlebniszentrum rund um das Leben und Werk des weltbekannten theoretischen Physikers. "Wir freuen uns, dass das Albert Einstein Discovery Center in Ulm, auch Transporeons Heimatstadt, entstehen wird. Albert Einsteins wissenschaftliche Entdeckungen haben sich in vielfältiger Weise in unserem täglichen Leben niedergeschlagen. Darüber hinaus ist es aber auch Albert Einsteins Weltanschauung, die ihn zurecht zu einem der eindrücklichsten Menschen unserer Geschichte gemacht haben", betont Stephan Sieber, Geschäftsführer der Transporeon GmbH. Der Scheck wurde am 20. Januar 2022 an Dr. Nancy Hecker-Denschlag, Vorsitzende des Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V., übergeben.

"Als IT-Unternehmen sind Kompetenz und Innovation auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse unser wichtigstes Kapital. Wir treiben die Innovation voran und entwickeln zukunftsweisende Lösungen innerhalb der Versorgungskette, um das Transportwesen mit der Welt in Einklang zu bringen", unterstreicht Stephan Sieber die Wichtigkeit des Sponsorings, "Die Unterstützung des Albert Einstein Discovery Centers bedeutet für uns nicht nur, Albert Einstein zu ehren und seine Entdeckungen bekannt zu machen, sondern auch die Wissenschaft und Wissenschaftler im Allgemeinen zu fördern."

Eines der Ziele des künftigen Erlebniszentrums ist es, insbesondere jungen Menschen einen positiven Zugang zu Naturwissenschaft und Technik zu verschaffen und sie im besten Fall für die MINT-Fächer begeistern. Darüber hinaus soll Besuchern ein umfänglicher Einblick in das Leben des gebürtigen Ulmers Albert Einstein geboten werden. Zudem ist eine Technologieausstellung geplant, die zeigt, wie seine Theorien in Technologien umgesetzt wurden, die wir heute ganz alltäglich verwenden. An vielfältigen Experimentierstationen im Science Center sollen den Besuchern zusätzlich interaktiv die Zusammenhänge technischer und naturwissenschaftlicher Phänomene verständlich gemacht werden.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses einzigartige Projekt sowohl bei den Ulmern als auch bei den Touristen sehr erfolgreich sein wird und - was besonders wichtig ist - sich zu einem Ort entwickeln wird, der für jedes Kind und jeden jungen Erwachsenen einen Besuch wert ist. Mit Sicherheit wird das Albert Einstein Discovery Center viele von ihnen dazu motivieren, den Weg der Wissenschaft einzuschlagen und große Ingenieure, Physiker, Informatiker und Ähnliches zu werden", so Stephan Sieber.

Auch für Dr. Nancy Hecker-Denschlag ist das Sponsoring von großer Bedeutung: "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Transporeon das nächste Top-Unternehmen dem sehr großzügigen Engagement angeschlossen hat. Dafür vielen Dank! Das schafft Aufmerksamkeit und motiviert womöglich weitere Unternehmen, unser Projekt zu unterstützen."

Mit der Sponsoring-Kampagne "Die ersten 11" sollen Unternehmen gefunden werden, die den Bau des Entdeckungs- und Erlebniszentrums rund um das Leben und Werk von Albert Einstein finanziell fördern. Die elf Hauptsponsoren erwartet für ihr besonderes Engagement eine Ehrung im Foyer des Albert Einstein Discovery Centers.

Kontaktdaten:

Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.

Vorsitzende: Dr. Nancy Hecker-Denschlag

Bessererstraße 13-15 - 89073 Ulm

Tel.: +49 731 9642 8181

info@einstein.center - https://einstein.center

Transporeon GmbH - Tatiana Sitnikova

Magirus-Deutz-Straße 16 | 89077 Ulm

Tel.: +49 731 169067221

tatiana.sitnikova@transporeon.com - www.transporeon.com

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - https://press-n-relations.com

Über den Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V.

Am 14. März 1879 wurde Albert Einstein in Ulm geboren. Die Stadt gedenkt Albert Einstein zwar immer wieder in verschiedener und vielfältiger Art und Weise. Allerdings fehlt Ulm als Geburtsstadt Einsteins bisher eine öffentliche Einrichtung, die den bekanntesten Physiker aller Zeiten und berühmtesten Sohn der Stadt angemessen würdigt. Dies will das "Albert Einstein Discovery Center Ulm e.V." ändern. Gegründet wurde der Verein im September 2016 von Bürgerinnen und Bürgern aus Ulm und Umgebung. Neben Dr. Nancy Hecker-Denschlag als erste Vorsitzende sind Jens Burkert und Ditte Endriß mit im Vorstand. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, eine öffentliche Einrichtung zu schaffen, die Einsteins Bedeutung für Wissenschaft und Technik, aber auch für Pazifismus, Humanismus und Völkerverständigung im Alltag für Bürgerinnen und Bürger in Form einer Erlebniswelt erfahrbar macht. Das Vorhaben sieht eine Einrichtung vor, die eine umfassende, moderne, interaktive und multimediale Gesamtschau präsentiert. Leben und Werk Albert Einsteins in Verbindung mit der Geschichte Ulms, Einsteins Theorien in aktueller Technik, die Umsetzung technischer Phänomene in Experimentierstationen im Science Center sowie das Menschsein Einsteins in all seinen Facetten sollen in Ausstellungen, Workshops, Vorträgen und Erlebniswelten erfahrbar werden.

Über Transporeon

Wir bei Transporeon haben die Mission, das Transportwesen in Einklang mit der Welt zu bringen. Mit unserer cloudbasierten Plattform unterstützen wir das größte globale Frachtnetzwerk aus 1.300 Verladern, 100 großen Einzelhändlern sowie 130.000 Logistikdienstleistern und Spediteuren. Unsere Kunden führen täglich etwa 100.000 Transporte über unsere Cloud durch und wickeln jährlich ein Frachtvolumen von etwa 20 Milliarden Euro ab - 60 % zu Land, 30 % zu Wasser und 10 % in der Luft. Unsere Plattform ermöglicht transparente Lieferketten und effiziente Prozesse für alle Beteiligten. Vernetzung und Zusammenarbeit wird vereinfacht, indem Transporeon die Interoperabilität erleichtert. Unsere Matchmaking-Algorithmen bringen Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht - in Echtzeit. Wir optimieren die Routen- und Ressourcenplanung, um Leerfahrten und Wartezeiten zu vermeiden. Unsere Tools und Dienstleistungen sind modular aufgebaut. Sie umfassen Marktbeobachtung und Benchmarking, Frachtbeschaffung und Ratenmanagement, Transportdurchführung, Dockplanung und Yard-Management, Tracking und Visibility sowie Frachtabrechnung, Zahlung und Audit. Wir sind vollständig DSGVO-konform. Das gilt auch für unser Data Lake, das mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

Transporeon hat seinen Hauptsitz in Ulm und unterhält sieben Regionalbüros an verschiedenen Standorten in Europa, Russland, Asien und den USA mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.transporeon.com

