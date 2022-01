DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU stellt neues KI-basiertes Modul für intelligentes IT Monitoring vor



25.01.2022 / 10:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, 25. Januar 2022. USU ergänzt seine marktführende IT Monitoring-Lösung um ein wichtiges KI-basiertes Modul zur intelligenten dynamischen Schwellwertberechnung. Für die qualitativ hochwertige und lückenlose Überwachung auch komplexer hybrider IT-Infrastrukturen können Verantwortliche damit künftig für alle relevanten Metriken wie z.B. CPU- bzw. Festplattenauslastung Schwellwerte konfigurieren, die sich flexibel an die reale Nutzungskurve der Anwender anpassen. Bei der Messung von Leistungswerten ist es oft schwer, die jeweils richtigen Schwellwerte festzulegen. Während eine zu niedrige Einstellung häufig Fehlalarme ("False-Positives") erzeugt, reagiert das Monitoring bei zu hohen Werten u.U. zu spät. Das neue Modul USU Smart Baselining, das von den KI-Spezialisten des USU-Forschungsbereichs entwickelt wurde, nutzt selbstlernende Algorithmen, um auf Basis historischer Daten Muster zu erstellen und so kontinuierlich Schwellwerte zu berechnen und anzupassen. Beispielsweise wird bei der CPU-Auslastung der Peak am Montagmorgen berücksichtigt, wenn alle Nutzer nach dem Wochenende ihre IT-Endgeräte starten. Im Vergleich zu einem statisch definierten Schwellwert von z.B. 90 Prozent können Verantwortliche durch diesen dynamischen Ansatz den Abstand zwischen realem Messwert und Schwellwert flexibel festlegen. Dadurch verbessern sich die Qualität der Alarmierung und das frühzeitige Erkennen von Anomalien deutlich. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



