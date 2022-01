Frankfurt (ots) -Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) warnt vor einer Betrugsmasche mit angeblichen Gewinnspielen bekannter Marken aus dem Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel.In betrügerischer Absicht wird Privatpersonen am Telefon mitgeteilt, dass sie bei einem Gewinnspiel einer Wasch- oder Reinigungsmittel-Marke einen Betrag von z. B. 100.000 Euro gewonnen hätten. Um den Gewinn zu erhalten, müssten sie vorab Transfergebühren in Höhe von z. B. 395 Euro auf ein Konto überweisen.Der IKW informiert, dass seine Mitgliedsfirmen bei Gewinnspielen für die Auszahlung von Gewinnen nie "Transfergebühren" oder ähnliches erheben. Keinesfalls sollen nach telefonischer Aufforderung daher solche Gebühren überwiesen werden.Weitere allgemeine Tipps zum Erkennen falscher Gewinnversprechen gibt es z. B. hier:Falsche Gewinnversprechen | polizei-beratung.de (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/)Pressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.orgOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51480/5129761