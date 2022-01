NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die europäische Autobranche 2022 favorisiert Analyst Tom Narayan weiterhin Premium-Hersteller und Reifenproduzenten, während er für die Zulieferer vorsichtig bleibt. Die Massen-Autobauer könnten mit ihren Prognosen die Marktschätzungen verfehlen. Für Volkswagen hob Narayan jedoch seine bereinigten Gewinnschätzungen für 2022 an, weil der Gegenwind für Halbleiter etwas abflaue und das Preisumfeld weiterhin stark sei./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

