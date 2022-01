Der chinesische Industrie-Gigant Ganfeng ist einer der größten Lithium-Produzenten der Welt. Ganfeng Lithium ist an mehreren Unternehmen beteiligt, die auf die Herstellung und Vermarktung diverser Lithium-Produkte spezialisiert sind. Der Konzern verfügt auch über Kapazitäten zur Batterie-Produktion. In der Provinz Jiangxi wurde nun eine Batteriefabrik in Betrieb genommen. Die Geschäfte laufen offenbar gut: Ganfeng erhöht seine Gewinnprognose. Im vergangenen Jahr stieg die Nachfrage nach Lithium-Produkten ...

