Einen Tag vor der nächsten Sitzung der US-Fed legen die Papiere der Deutschen Bank wieder zu und laufen damit dem Gesamtmarkt davon. Charttechnisch steht die Aktie nun an einer wichtigen Marke und am kommenden Donnerstag, 27. Januar, wartet das Geldhaus zudem mit den Q4-Zahlen auf.Erneut schwarze Zahlen in einem Gesamtjahr, dieses Mal sogar ein Milliardenüberschuss - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing dürfte am Donnerstag (27. Januar) mit Stolz die Bilanz für das Jahr 2021 präsentieren. Doch der ...

