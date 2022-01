DJ Grenzenlose Zusammenarbeit - Kooperationsvereinbarung für das erste lokale Cittaslow-Netzwerk Deutschlands unterzeichnet

Neustadt an der Weinstraße/Deidesheim/Maikammer (pts015/25.01.2022/10:30) - Der Impuls kam aus Italien und sorgte schließlich dafür, dass Deidesheim und Maikammer zusammen mit der Stadt Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch, den 19. Januar 2022, das erste lokale Cittaslow-Netzwerk begründeten. "Wir konnten den Vorteilen nicht wiederstehen", sagte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, als er die Zusammenarbeit mit seiner Unterschrift besiegelte, ebenso wie Deidesheims Stadtbürgermeister, Präsident der Deutschen und Vizepräsident der Internationalen Cittaslow-Vereinigung Manfred Dörr und Maikammers Ortsbürgermeister Karl Schäfer. Die Bürgermeister betonten, dass die in der Vergangenheit schon intensiv gepflegte Kooperation in verschiedenen Bereichen nun auf der Basis der Cittaslow-Kriterien weiter ausgebaut werden soll.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße ist als Stadt zu groß, um selbst Mitglied der Cittaslow-Vereinigung zu werden. Aber als Stadt mit Cittaslow-Unterstützungsstatus und gemeinsam mit Deidesheim und Maikammer entsteht ein lokales Netzwerk, das auf die ganze Nachhaltigkeitsregion Deutsche Weinstraße und die Pfalz positiv ausstrahlen und sie stärken soll. Auch national und international soll das lokale Netzwerk Vorbildcharakter innerhalb der Cittaslow-Vereinigung haben.

cittaslow - bewusstes Leben im Zeichen der Schnecke Langsame/entschleunigte Stadt - dies bedeutet die Übersetzung der italienisch-englischen Wort-Kombination. Die internationale Bewegung dahinter macht den bewussten Umgang mit wichtigen komunalpolitischen Themen und Entscheidungen zur konkreten Philosophie. Cittaslow steht dabei nicht nur für die einzelnen Städte, sondern für ein ganzes Netzwerk. https://www.cittaslow.de

