Paris (www.fondscheck.de) - 2021 schloss zwar mit einer negativen Jahresbilanz von -4,32 Prozent bei Gold und -12,30 Prozent bei Silber in US-Dollar. Doch am Ende des Jahres stiegen die Kurse wieder - und so könnte es auch in diesem Jahr weitergehen. Dafür gibt es mehrere Gründe, so Benjamin Louvet, Fondsmanager des OFI Financial Investment Precious Metals (ISIN FR0011170182/ WKN A1J4GP) bei OFI Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...