Der Lithium-Förderer Vulcan Energy Resources hat eine Forschungsgenehmigung in Italien erhalten. Es handelt sich um ein 11,5 Quadratkilometer großes Gebiet in Cesano bei Rom, wo bei einer geothermischen Bohrung Sole-Proben Lithium gefunden wurde. Laut einer Mitteilung von Vulcan wurde bei dieser Probe-Bohrung ein durchschnittlicher Lithium-Gehalt zwischen 350 und 380 mg/l in der Sole nachgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...