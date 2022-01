(shareribs.com) London 25.01.2022 - Die Ölpreise erholen sich am Dienstag wieder, gestützt von den wachsenden Sorgen der Marktteilnehmer über die Angebotslage. In den USA sinken die Bestände am wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma. Die gestrigen Kapriolen an den Aktienmärkten waren am Ölmarkt weniger stark zu spüren. Die Ölpreise verbessern sich heute leicht, da die Marktteilnehmer vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...