Der Außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler (CDU), hat die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine Defensivwaffen zu liefern. "Wenn jemand sichtbare Kapazitäten zu Verteidigung hat, dann sinkt das Risiko, angegriffen zu werden", sagte Gahler im phoenix-Interview. Das Ziel sei, "ein potenzielles Opfer so zu stärken, dass die Gefahr für den Angreifer größer wird und er deswegen davon ablässt." Diesen Zusammenhang habe die regierungsnahe Stiftung Wissenschaft und Politik in einer der Bundesregierung vorliegenden Studie überzeugend dargestellt. "Ich bin entrüstet über den Schlingerkurs der deutschen Bundesregierung", kritisierte der EU-Abgeordnete. Er erkenne in der deutschen Ukraine-Politik momentan "keine Führung". Dabei habe Deutschland eine historische Verantwortung für die Ukraine. "Wir haben die größten Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs vor allem auf dem Boden der Ukraine getan", so Gahler. Deutschland müsse aus der Geschichte lernen und reagieren, denn "weder Appeasement, noch eine falsche Äquidistanz können hier die Antwort sein". Die Ukraine verdiene deshalb mehr Unterstützung, auch von Deutschland, sagte Gahler.



Das Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/l1



