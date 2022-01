Der französische Impfstoff-Newcomer sorgt heute mal wieder für positive Schlagzeilen. Nachdem das Unternehmen schon in der Vorwoche eine Studie zum entwickelten Totimpfstoff VLA2001 veröffentlicht hat, die dem Wirkstoff eine hohe Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante bescheinigt, zeigt sich heute CEO Thomas Lingelbach im Gespräch mit dem AKTIONÄR sehr zuversichtlich.

Man stehe mit mehreren Ländern in Kontakt zu entsprechenden Impfstofftendern, so der CEO im Interview mit dem Magazin. Allen voran die EU, Großbritannien und Bahrain könnten in den Genuss den Impfstoffs kommen, sobald die entsprechenden Zulassungen erfolgen. An der Börse tut sich heute bei Valneva bislang relativ wenig. Die Aktie notiert quasi unverändert ...

