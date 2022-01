Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zu einer Erholung an und macht einen kleinen Teil der Vortagesverluste wieder wett.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zu einer Erholung an und macht einen kleinen Teil der Vortagesverluste wieder wett. Am Montag hatte der SMI mit einem Minus von 3,84 Prozent den schwärzesten Tag seit dem Coronacrash im März 2020 erlebt. «Von daher war eine technische Gegenbewegung zu erwarten», sagte ein Händler. Ob dies die von vielen Marktteilnehmern erwartete Korrektur...

