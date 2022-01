Blick in die Zukunft? Ein geleaktes Video zeigt angeblich einen neuen Cybertruck-Prototyp von Tesla im Detail: ohne Türgriffe, mit abnehmbaren Radkappen und einer massiven Windschutzscheibe. Wie The Verge berichtet, sollen die Aufnahmen des futuristischen Fahrzeugs aus der Gigafactory in Texas stammen. Der Cybertruck-Owners-Club veröffentlichte zuerst ein Video und einige Bilder des neuen Prototypen, der recht seriennah aussieht. Mehr zum Thema Dieses Video zeigt, wie ein Model 3 bei Tesla gefertigt wird Panasonic geht wohl ab 2023 für Tesla in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...