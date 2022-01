MILWAUKEE, Jan. 25, 2022(WHR), ein führendes Unternehmen in der globalen Branche für Mitarbeiterumzüge, bietet Unternehmen eine kostenlose Überprüfung ihrer Umzugsrichtlinien an. WHR unterstützt Unternehmen auch bei der Erstellung völlig neuer Richtlinien. Selbst angesichts der Covid-Pandemie versetzen Unternehmen weiterhin Mitarbeiter, um wichtige Positionen zu besetzen. Die Überprüfung der Umzugsrichtlinien und die Durchführung wichtiger Anpassungen hilft Unternehmen, den Kampf um Talente zu gewinnen, die Anforderungen der Mitarbeiter zu erfüllen, sich mit der Konkurrenz zu messen und die Geschäftskosten im Griff zu behalten.



Die Umzugsrichtlinien sollten in die Gesamtvergütungs- und Talentmanagement-Strategien eines Unternehmens integriert werden. Die richtige Umzugsrichtlinie kann für ein Unternehmen hilfreich sein, während sich eine unzureichende - oder nicht vorhandene - Richtlinie negativ auf die Erfolgsquote bei der Rekrutierung von Bewerbern auswirken könnte. "Angesichts des derzeitigen Kampfes um Talente ist ein strukturiertes und wettbewerbsfähiges Umzugsprogramm von entscheidender Bedeutung. Dies hilft Unternehmen, Top-Talente anzuziehen und zu halten", so Ben Koceja , Business Development Regional Manager bei WHR. Eine Umzugsstrategie, die den Anforderungen der versetzten Mitarbeiter gerecht wird, trägt dazu bei, den Stress für die versetzten Mitarbeiter zu verringern, damit sich die Mitarbeiter auf ihre Aufgaben am neuen Standort konzentrieren können.

Auch der Vergleich mit anderen Unternehmen hilft Unternehmen, im Kampf um Talente wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Richtlinie muss eine Auswahl an Angeboten enthalten, da die Umzugsrichtlinien in das Stellenangebot integriert sind. Die Unternehmen müssen auch sicherstellen, dass sie einen angemessenen Betrag für die Mitarbeiter und die Anforderungen des Unternehmens bereitstellen. Es ist wichtig, dass Unternehmen nicht für unnötige oder überholte Leistungen zahlen.

Dazu Linden Houghtby , MBA, GMS, MIM+, International Business Development Manager bei WHR: "Eine Umzugsrichtlinie, die mit Ihrer Unternehmenskultur, Ihrer Talentstrategie und Ihren Rekrutierungszielen übereinstimmt, ist für ein erfolgreiches Umzugs-/Mobilitätsprogramm unerlässlich. Sie ermöglicht es den Unternehmen, Mitarbeiter dorthin zu versetzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Die Richtlinien stellen sicher, dass versetzte Mitarbeiter in einer Weise betreut werden, die die Werte und Ziele des Unternehmens widerspiegelt."

Um mehr über die kostenlose Überprüfung Ihrer Umzugsrichtlinien zu erfahren oder Unterstützung bei der Erstellung einer neuen Richtlinie zu erhalten, kontaktieren Sie WHR .

Über WHR Group, Inc.

WHR ist ein privates, weltweit tätiges Umzugsmanagementunternehmen unter weiblicher Leitung, das sich durch seine erstklassige Dienstleistungsstruktur und seine proprietäre Technologie auszeichnet. WHR hat Niederlassungen in Wisconsin, der Schweiz und in Singapur. Mit einer Kundenbindungsrate von 100 % in den letzten zehn Jahren bleibt WHR weiterhin der vertrauenswürdige Marktführer im Bereich globaler Mitarbeiterumzüge.

