Die Bank of America hat sich in einer Stellungnahme über die Perspektiven des Lithium-Marktes geäußert und sich dabei äußerst positiv gezeigt. Rohstoffanalyst Michael Widmer sind in der Preis-Rallye des letzten Jahres keine Überbewertung, sondern schlicht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Derzeit könne die Nachfrage kaum bedient werden und das dürfte sich auch in den kommenden Jahren kaum ändern.

Diese Veröffentlichung sorgt heute bei Standard Lithium für ein wahres Kursfeuerwerk. Nachdem sich die Aktie seit dem Jahreswechsel quasi im freien Fall befindet und von rund 8,25 Euro auf nur noch fünf Euro abgestürzt ist, schießt die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate heute um mehr als zehn Prozent nach oben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...