Datum der Anmeldung:

19.01.2022



Aktenzeichen:

B3-28/22



Unternehmen:

Altaris Health Partner V, Delaware (USA)/Altaris Health Partner, New York (USA); Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und der alleinigen Kontrolle über Macfarlan Smith Limited, Edinburgh, Schottland (UK), Johnson Matthey Pharmaceutical Services Co. Ltd. u.a.



Produktmärkte:

APIs auf Basis RNA-Technologie, Anti-Sucht-Opioide, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC Antibody-Drug-Conjugates), Opioid-Analgetika



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

