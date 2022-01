Infinity Digital for Salesforce integriert sich mit der Salesforce Financial Services Cloud und unterstützt Banken dabei, das Onboarding, die Kreditanbahnung und den Service bei allen Kundenkontaktpunkten zu optimieren

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, meldete heute die Markteinführung seines Produkts Infinity Digital for Salesforce, das die Welten von CRM, personalbetreuten und digitalen Vertriebskanälen auf einer einzigen Plattform vereint. Das Produkt ist hier auf Salesforce AppExchange erhältlich dem weltweit führenden Unternehmens-Cloud-Marktplatz.

Diese Lösung sorgt für die Integration der Salesforce Financial Services Cloud mit der digitalen Banking-Plattform von Temenos und bietet den kundenorientierten Abteilungen der Banken eine ganzheitliche Sicht auf ihre Kunden, die sowohl die Daten zum Kundenengagement als auch die Transaktionsdaten über alle Kanäle und Transaktionssysteme hinweg liefert.

Infinity Digital for Salesforce ermöglicht Banken die Synchronisierung zwischen der Salesforce Financial Services Cloud und den Kernbanking-Systemen der Bank. Es unterstützt die Banken dabei, eine höhere Effizienz und Rationalisierung von Service-, Onboarding- und Kreditanbahnungsprozessen mit besserer Personalisierung und besserem Kundenservice zu erreichen.

Die Bankbranche hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Die Geschäftsmodelle werden grundlegend umgestaltet, da die Kunden unabhängig von der gewählten Interaktionsmethode eine stärkere Personalisierung der Dienstleistungen wünschen. Banken benötigen einen Überblick über das Kundenverhalten und den Transaktionsverlauf über alle Omni-Channel-Kontaktpunkte hinweg sowie ein konsistentes Konzept für die Bereitstellung von Kundenservice mit hoher Wirkung.

Mit Infinity Digital for Salesforce sind Banken in der Lage, ihre Kunden mit hochgradig individualisierten Angeboten zu bedienen, die durch relevante, komplette und genaue Informationen bei jeder Interaktion möglich gemacht werden. Die Banken können nun digitale und personalbetreute Vertriebskanäle in ihr Transaktionssystem integrieren und eine einheitliche Plattform für Marketing, Vertrieb, Service und Kreditanbahnung schaffen, um den kundenorientierten Abteilungen von den Mitarbeitenden in den Filialen und Kontaktcentern bis hin zu Customer Relationship Managern und Chat-Mitarbeitern eine wirklich umfassende, praxisrelevante Übersicht über die Kundeninteraktionen zu liefern.

Infinity Digital for Salesforce ermöglicht ganz ohne Konfigurationsaufwand die Synchronisierung zwischen der Salesforce Financial Services Cloud und dem Kernbanking-System der Bank, ganz gleich, ob es sich dabei um ein System von Temenos oder von einem anderen Anbieter handelt. Die Lösung bietet eine Rundumsicht auf die Kunden, die mit Echtzeit-Salden und aktuellen Transaktionen sowie allen anderen Kundeninteraktionen angereichert ist und den Mitarbeitenden mit Kundenkontakt eine ganzheitliche, umfassende Übersicht über die Kundenaktivitäten und das Produktportfolio ermöglicht.

Die Lösung ist ab sofort für das Privatkundengeschäft erhältlich und soll künftig um weitere Funktionen für das Geschäftskundengeschäft und die Vermögensverwaltung erweitert werden.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Führungsposition im digitalen Bereich, indem wir unsere offene Bankenplattform mit der Salesforce Financial Services Cloud in einer einzigen Plattform kombinieren. Damit unterstützen wir Banken bei der Neugestaltung ihrer Omni-Channel-Erfahrungen für Kunden und Mitarbeitende. Wir verfolgen das Ziel, eines der zentralen, grundlegenden Probleme im heutigen Bankwesen zu lösen, indem wir die Welten von CRM, Transaktionsverlauf und digitalen Interaktionen miteinander verbinden. Diese Markteinführungsstrategie wird unsere Marktdurchdringung im digitalen Front-Office-Segment beschleunigen. Damit Banken mit komplexen Kanalarchitekturen einen herausragenden Kundenservice anbieten können, unterstützen wir sie. Zu diesem Zweck beseitigen wir Barrieren, um die Komplexität zu reduzieren, Kosten zu senken und eine kundenzentrierte Unternehmenstransformation zu erreichen."

"Wir freuen uns über die Innovation, die Temenos in die Salesforce Financial Services Cloud einbringt. Banken erhalten so die Möglichkeit, ihre Kundenbeziehungen durch extrem personalisierte Erfahrungen zu vertiefen", so Eran Agrios, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Financial Services von Salesforce. Mit Infinity Digital for Salesforce können die Kunden ihre Kernbanking-Systeme mit ihren Omni-Channel-Angeboten verbinden und so schneller extrem personalisierte Erfahrungen anbieten.

Das Produkt bietet folgende Merkmale:

Eine erweiterte Rundumsicht auf den Kunden, die das volle Potenzial des Kernbanking-Systems erschließt. Die neue Lösung zeigt mithilfe offener Bankkontenaggregationsdienste die Finanzprodukte an, die der Kunde in der Bank und außerhalb der Bank besitzt, und stellt sicher, dass der angezeigte Saldo und die letzten Transaktionen genau das wiedergeben, was im Kernbanking-System gespeichert ist.

Vereinheitlichte digitale, personalbetreute und berührungsintensive Kanäle, die Erkenntnisse über die digitalen Aktivitäten des Kunden liefern und ein echtes Omni-Channel-Konzept für das Kunden-Onboarding und die Produktanbahnung bieten. Das bedeutet, dass ein Kunde einen Bankgeschäftsvorgang über einen personalbetreuten Kanal aufnehmen, über einen Selbstbedienungskanal fortsetzen und über einen beliebigen anderen Kanal abschließen kann.

Erzielung von Konsistenz zwischen dem CRM- und dem Kernbanking-System, indem sichergestellt wird, dass Opportunities erst dann als abgeschlossen gelten, wenn ein Anbahnungsprozess genehmigt wurde und die Produktabwicklung beendet ist.

Integration der gängigsten Servicevorgänge wie Rechnungsbezahlung, Überweisungen, Darlehenszahlungen und Lastschriften in die Salesforce Financial Services Cloud, um den Mitarbeitenden mit Kundenkontakt umfassende Servicefunktionen in einer einzigen Anwendung anzubieten.

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, bietet Unternehmen, Unternehmern und Developern die Möglichkeit, auf völlig neue Art zu entwickeln, zu vermarkten und zu wachsen. Mit mehr als 6.000 Angeboten, 10 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Peer-Reviews verbindet AppExchange Kunden aller Größen und Branchen mit installationsfertigen oder anpassbaren Apps und Salesforce-zertifizierten Beratern für jede geschäftliche Herausforderung.

