D1-Chart EURUSD nimmt am Dienstag die Abwärtsbewegung der vergangenen Woche wieder auf und steuert auf das am 4. Januar erreichte Jahrestief bei 1,1272 zu. Es sieht nicht danach aus, als könnte die gestern ausgebildete bullische Hammerkerze bestätigt werden. Quelle: xStation 5 H1-Chart Das Paar bestätigte am Vormittag die bärische Struktur innerhalb des übergeordneten Aufwärtsimpulses durch einen Rückgang unter das gestrige Tagestief. Um den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, muss der Bereich bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...