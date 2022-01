Koblenz (ots) -Zum 01.01.2022 geht die THÖNNISSEN GMBH WERKSTATT FÜR ORTHOPÄDIE-TECHNIK in die MEDI - CENTER GmbH ein. "Wir freuen uns, diesen nächsten konsequenten Schritt in Richtung Technologieführerschaft in Rheinland-Pfalz zu gehen", so der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Björn Besse. Mit der THÖNNISSEN GMBH WERKSTATT FÜR ORTHOPÄDIE-TECHNIK gewinnt die Unternehmensgruppe den Marktführer für orthopädische Versorgungen im nördlichen Rheinland-Pfalz hinzu. Die Spezialisierung auf die Technik am Menschen durch professionelle und individuelle Beratung ist die Kernkompetenz der THÖNNISSEN GmbH.Im Zusammenschluss der beiden Koblenzer Traditionsunternehmen vereint sich das regionale Versorgungsnetzwerk für orthopädische Hilfsmittel- und Krankenhausversorgungen am Mittelrhein. Mit dem Fokus auf Prothetik und Orthetik aus eigener Werkstatt bleibt die THÖNNISSEN GMBH WERKSTATT FÜR OTHOPÄDIE-TECHNIK als Tochterunternehmen der MEDI - CENTER Mittelrhein GmbH eigenständig am Standort Koblenz-Metternich bestehen. Zusammen mit Geschäftsführer Horst Klapperich führt Betriebsleiter Daniel Schilken das Unternehmen weiter. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem traditionsreichen und überregional aufgestellten Unternehmen", so Klapperich. "Durch den Zusammenschluss erweitern wir das Versorgungsspektrum insbesondere im Homecare und Rehatechnik Bereich und bauen damit gezielt unser Versorgungsnetzwerk in der Region aus."Die MEDI - CENTER UnternehmensgruppeDie MEDI - CENTER Unternehmensgruppe setzt sich zusammen aus der MEDI - CENTER Mittelrhein GmbH und den Thillmann Sanitätshäusern. Die MEDI - CENTER Mittelrhein GmbH ist einer der führenden Leistungserbringer im Bereich der Homecare und Rehatechnik Hilfsmittel in Deutschland. Mit dem Schwerpunkt Inkontinenz- und Pflegehilfsmittel führt die MEDI - CENTER Mittelrhein GmbH deutschlandweit über 500.000 Versorgungen im Jahr durch. Die THILLMANN Sanitätshäuser bilden die wohnortnahe und individuelle Hilfsmittelversorgung in den Bereichen Orthopädie- und Rehatechnik ab. Das Angebot von Arzt- und Sprechstundenbedarf ist die dritte Kompetenz des Koblenzer Unternehmens. Als Teil der Krieger Gruppe greift das MEDI - CENTER auf die professionelle Lager- und Logistikprozesse eines pharmazeutischen Großhandels mit über 200jähriger Erfahrung zurück. Mit der Übernahme der Geschäftsanteile der THÖNNISSEN GMBH WERKSTATT FÜR ORTHOPÄDIE-TECHNIK erweitert die MEDI - CENTER Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen rund um die Technik am Menschen und beschäftigt fortan rund 180 Mitarbeiter an sechs Standorten in Rheinland-Pfalz.Weitere Informationen unter: www.medi-center.de, www.sanitaetshaus-thillmann.de, https://www.thoennissen.net/, www.mcmshop.de, www.kriegergruppe.dePressekontakt:MEDI - CENTER Mittelrhein | David-Roentgen-Str. 2-4 | 56073 KoblenzClaudia Coyard | Pressekontakt | T 0261 46091 34 | claudia.coyard@medi-center.deOriginal-Content von: MEDI-CENTER Mittelrhein GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142048/5130176