Tokio (ots/PRNewswire) -Nippon Express (Belgien) N.V./S.A. (nachstehend "NX Belgium"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. Group, hat mit Wirkung vom 21. Dezember 2021 die Zertifizierung Good Distribution Practice (GDP) für den Luft- und Bodentransport einschließlich Bestandskontrolle in einer Anlage im Frachtbereich des Flughafens Brüssel erhalten und weist damit die Einhaltung der GDP-Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln nach.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202201176158-O3-bvsjuUa0Foto 1: Lagerhalle innen https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202201176158/_prw_PI2fl_P21bPD7U.jpg (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202201176158/_prw_PI2fl_P21bPD7U.jpg)Belgien hat sich zur Drehscheibe für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung entwickelt und beherbergt zahlreiche weltweit operierende Pharmaunternehmen sowie Auftragshersteller, Impfstoffhersteller und biotechnologische Forschungslabors.NX Belgium hat einen Partnerschaftsvertrag mit dem auf Pharmatransporte spezialisierten Unternehmen Medexi unterzeichnet und die GDP-Zertifizierung für den Betrieb einer 2 000 m2 großen temperaturkontrollierten Medexi-Anlage erhalten, die eine Lagerung von pharmazeutischen Produkten sowohl bei gekühlter (2°C - 8°C) als auch bei konstanter Temperatur (15°C - 25°C) ermöglicht. Das pharmazeutische Fachwissen und die hohe Betriebsqualität von Medexi werden mit den internationalen temperaturkontrollierten Transportdiensten und Lagerleistungen der NX-Gruppe vereint, um den Kunden eine pharmazeutische Logistikplattform zur Verfügung zu stellen.Die NX-Gruppe wird ihre Aktivitäten in der pharmazeutischen Industrie, die im Geschäftsplan der Gruppe als vorrangig eingestuft wurden, weiter ausbauen und ihre Dienstleistungen weltweit verbessern und erweitern, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Bedürfnissen ihrer Kunden beim Transport von Arzneimitteln gerecht zu werden.Name und Adresse des UnternehmensName: Nippon Express (Belgien) N.V./S.A.Adresse: Bedrijvenzone Machelen Cargo 738/1, Machelen BelgienWebsite von Nippon Express https://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto: NX GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5130170