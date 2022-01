Die Krypto-Investment-Plattform BitMEX freut sich, die Ernennung von Bill Beller zum 1. Januar als Head of Trading bekannt zu geben. Bill übernimmt die Leitung der Handelsstrategien des Unternehmens und den Ausbau des BitMEX-Handelsteams und dessen Fähigkeiten.

Vor seinem Wechsel zu BitMEX war Bill fast fünf Jahre lang als Managing Director bei Greenville Advisory tätig, wo er FinTech-Startups beim Start von Kryptobörsen-Plattformen und der Einhaltung evolvierender regulatorischer Anforderungen unterstützte. Zuvor war er Managing Director, Head of Equities bei Sberbank CIB und Managing Director, Head of EEMEA, Equity Derivatives Flow Trading, bei UniCredit. Er bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung beim Risikomanagement, dem Aufbau von Handelsinfrastrukturen und der Verwaltung von Investitionen in Aktien und Derivate auf den globalen Kapitalmärkten mit.

Bill kommentiert: "BitMEX ist auf dem besten Weg, die nächste Stufe seiner Transformation zu erreichen und das ist der perfekte Zeitpunkt für mich, mich diesem sehr dynamischen und talentierten Team anzuschließen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das BitMEX-Ökosystem durch die Entwicklung effektiver Strategien für ein verbessertes Handelserlebnis auf der Plattform zu erweitern."

Alexander Höptner, CEO bei BitMEX CEO, erklärt: "Ich bin sehr erfreut, Bill als unseren neuen Head of Trading begrüßen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz und seine Expertise sind überragend, und unsere kommende Entwicklungsphase wird von seiner umfangreichen Erfahrung bei der Umsetzung robuster Investitionsstrategien profitieren."

BitMEX stellt derzeit neue Mitarbeiter ein. Klicken Sie hier, um Näheres über Karrieremöglichkeiten bei BitMEX zu erfahren.

Über BitMEX

BitMEX ist eine Handelsplattform, die Nutzern Zugang zu den globalen Finanzmärkten für digitale Vermögenswerte bietet. BitMEX ist im Besitz von HDR Global Trading Limited. Um mehr über BitMEX, unsere Vision, unser wachsendes Team und den vor uns liegenden Weg zu erfahren, folgen Sie uns bitte auf Twitter, Telegram und dem BitMEX Blog. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an press@bitmex.com.

