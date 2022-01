Das tut weh. Der Januar ist noch nicht einmal rum, und die Aktie von Home24 hat schon wieder um rund ein Viertel an Wert verloren. Mittlerweile beträgt der Börsenwert des Möbel-Onlinehändlers nur noch 254 Mio. Euro. Vor zwölf Monaten türmte sich die Kapitalisierung auf etwas mehr als 650 Mio. Euro. Wenige Wochen früher, am 21. ... The post Home24: Warum der Butlers-Deal so wichtig ist appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...