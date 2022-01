- Verkauf markiert größte Kundentransaktion in der bisherigen Firmengeschichte

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,?25. Januar 2022 - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FWB:7C5, OTC:CDTAF) ("Carl Data Solutions" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, mit einem Zwei-Jahres-Vertrag mit Verlängerungsoption den bis dato größten Verkauf in der Geschichte des Unternehmens erzielt zu haben. Der Verkauf betrifft die Echtzeit-Reporting- und Analysesoftware FlowWorks, die von einem Abwasser-Infrastrukturbetrieb in den USA, der 5,6 Millionen Menschen in mehreren Städten versorgt, angekauft wurde.

"Es ist dies die bisher größte Kundentransaktion in unserer Firmengeschichte", bekräftigt CEO Jean Charles Phaneuf. "Sie untermauert unsere Führungsrolle in der prädiktiven Analytik für die konformitätsorientierte Umweltüberwachung (Environmental Monitoring as a Service/"EMaaS") sowie für Smart City-Anwendungen."

"Damit haben wir einen glänzenden Start in ein, wie wir glauben, sehr vielversprechendes Jahr für Carl Data Solutions geschafft, der auf unsere Geschäftsumwandlung im Jahr 2021 zurückzuführen ist. Unser Geschäftsentwicklungsteam arbeitet mit Hochdruck daran, strategische Verkäufe und Partnerschaften zu realisieren. Und wir gehen davon aus, dass auf diese erste Ankündigung im Jahr 2022 noch eine Reihe weiterer Ankündigungen folgen werden", fügt Phaneuf hinzu.

FlowWorks ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Softwarepaket mit Überwachungs-, Analyse- und Reporting-Tools, das Datenanalyseexperten und Ingenieure in kommunalen Wasserversorgungsbetrieben in die Lage versetzt, ein breites Spektrum von missionskritischen Umweltüberwachungssystemen effizient zu verwalten. Mit diesen Tools kann man über eine einzige Schnittstelle Echtzeitanalysen durchführen, den Status der Durchflussüberwachung überprüfen sowie Warnungen absetzen. FlowWorks verwandelt Rohdaten in praxisrelevante Informationen.

Carl Data Solutions betreut kommunale und industrielle Infrastrukturkunden, wie etwa die Städte Boston, Miami, Dallas, Seattle und Toronto sowie den Bergbaugiganten Teck Resources Ltd. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen auch über Integrationspartner für Ingenieursleistungen wie Kerr Wood Leidal Associates Ltd. und AECOM.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Marktführer auf dem Gebiet der prädiktiven Analytik, der künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) für die konformitätsorientierte Umweltüberwachung (Environmental Monitoring as a Service/EMaaS) und für Smart City-Anwendungen einsetzt.?Über seine Tochtergesellschaften FlowWorks Inc. und Astra Smart Systems Corp. unterstützt Carl Data Solutions seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten durch ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk von kundenspezifischen Sensor-Arrays in Kombination mit SaaS-basierten Überwachungs-, Reporting- und Prognosemodellierungsanwendungen. Carl Data Solutions arbeitet mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und ML/KI-Analysetools, um eine entsprechende Skalierbarkeit zu gewährleisten, wie sie für eine effiziente Überwachung der riesigen, von Behörden und Industriebetrieben erhobenen Datenmengen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Assets optimal geschützt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter ?www.CarlSolutions.com und www.FlowWorks.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nathan Rudyk

Director, Corporate Communications

nathan@carlsolutions.com

+1 778 200 2093

Carl Data Solutions Inc.

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "annehmen", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Carl Data Solutions, einschließlich der Erwartung eines zukünftigen höheren Wachstums. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da das Unternehmen keine Gewähr dafür bieten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

