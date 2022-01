Berlin (ots) -



Der SPD-Politikerin und Juso-Chefin Jessica Rosenthal hat sich für die Einführung einer Impfpflicht ab 18 Jahren ausgesprochen. "Wir müssen endlich eine Politik machen, die vorausschauend ist. Die Impfpflicht ist der sicherste Weg in einen Herbst und Winter, in dem wir wieder zusammen sein können, in dem Schul-, Uni- und Ausbildungsbetriebe und das Recht auf Bildung gesichert sind", sagte Rosenthal der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe).



Zugleich verteidigte Rosenthal die Haltung der Bundesregierung, keinen eigenen Vorschlag vorzulegen, sondern die Debatte um die Einführung einer Impfpflicht zu öffnen: "Dass Olaf (Scholz, d. Red.) keine Linie vorgeben will, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass insbesondere die SPD-Fraktion, aber auch andere Fraktionen zur gleichen Bewertung kommen werden wie Olaf Scholz und wir eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht im Bundestag haben werden." Ginge es um andere Fragen, die keine Gewissensfragen sind, dann "würde Olaf seiner Richtlinienkompetenz - so habe ich ihn zumindest kennengelernt - alle Ehre machen. Nur ist es eben in diesem Fall eine Gewissensfrage. Und da hat der Regierungschef nicht die oberste Kompetenz, sondern das Gewissen jedes einzelnen oder jeder einzelnen Abgeordneten."



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5130295

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de