FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WATCHSTONE GROUP PLC LS 1 M6FE GB00BYNBFN51
AB/FROM ONWARDS 25.01.2022 14:25 CET
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WATCHSTONE GROUP PLC LS 1 M6FE GB00BYNBFN51
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