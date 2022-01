Toshiba Electronics Europe hat an seinem Standort in Düsseldorf ein neues Hochvolt-Labor in Betrieb genommen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Wide-Bandgap-Halbleitern wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Kunden sollen vor Ort Dienstleistungen wie Simulationen wichtiger Leistungselektronikdesigns oder den Entwurf von Referenzmodellen für Stromversorgungen, Wechselrichter und Ladesysteme ...

