DJ Johnson & Johnson steigert Umsatz im Schlussquartal

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der vor seiner Aufspaltung stehende US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat das Jahr 2021 mit dem bisher stärksten Quartal bei den Covid-19-Impfstoffverkäufen abgeschlossen. In den drei Monaten bis Dezember wurde Covid-19-Impfstoff im Wert von 1,62 Milliarden Dollar verkauft, wie J&J mitteilte, wobei der größte Teil an internationale Käufer geliefert wurde. Der Umsatz mit dem Vakzin im Quartal belief sich damit auf mehr als die Hälfte des gesamten Covid-19-Impfstoffumsatzes von J&J im vergangenen Jahr.

Im Gesamtjahr erzielte der Konzern mit dem Covid-19-Impfstoff Umsätze von 2,39 Milliarden Dollar, das lag nur knapp unter den 2,5 Milliarden Dollar, die Finanzvorstand Joseph Wolk prognostiziert hatte.

Das Vakzin ist eines von dreien gegen Covid-19, die in den USA verimpft werden, wird aber nicht so oft eingesetzt wie die Impfstoffe anderer Hersteller. Etwa 16,6 Millionen Amerikaner wurden mit der Einzeldosis-Impfung von J&J geimpft - ein Bruchteil derjenigen, die Impfstoffe von Moderna oder von Pfizer/Biontech erhalten haben. Auch deren Auffrischungsimpfungen wurden in den USA weitaus häufiger eingesetzt als die von J&J.

Insgesamt trugen höhere Umsätze in allen drei Segmenten von Johnson & Johnson zu einem Umsatzanstieg im vierten Quartal von 10 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar bei: Pharmazeutika und medizinische Geräte sowie Consumer Health. Dieses Geschäft mit Endkundenprodukten wie Babypuder und Pflaster soll in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen ausgegliedert werden, wie J&J im November mitgeteilt hatte.

Der Nettogewinn sprang auf 4,74 Milliarden von 1,74 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Einmaleffekte verdiente J&J 2,13 Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Factset einen bereinigten Gewinn von 2,12 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 25,28 Milliarden Dollar prognostiziert.

Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel 1,4 Prozent ab.

