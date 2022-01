Mit zunehmender Ausbreitung neuer Coronavirusvarianten wird auch die Nachfrage nach Infektionspräventionslösungen mit UV-C-Licht voraussichtlich bis 2030 auf einen Marktwert von 18,94 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 59,7 Prozent für den Zeitraum von 2021 bis 2030 entsprechen würde. Ein weiterer Treibstoff für diese Nachfrage ist der Anstieg von Krankenhausinfektionen (HAI), die aufgrund der Antibiotikaresistenz weltweit stetig mehr Todesfälle durch selbst einfache Infektionen verursachen.

Disinfecting hospitals with UV-C lights is not a new concept, however, existing solutions including UV ceiling lights, stationary cleaning robots, and air purifiers may not reach shadowed or remote areas as well as the mobile platform offered by the autonomous UVD Robots. (Photo: Business Wire)