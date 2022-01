New York (ots/PRNewswire) -Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, freut sich, seine Pläne zum Zusammenschluss mit Firstbird, einem weltweit führenden Anbieter von SaaS-basierten Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, bekannt zu geben. Firstbird mit Sitz in Wien, Österreich, bietet eine umfassende Softwarelösung zur Digitalisierung und Rationalisierung des Mitarbeiterempfehlungsprozesses. Der Zusammenschluss von Firstbird wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen.Dieser strategische Zusammenschluss kombiniert die innovative Empfehlungs-Technologie von Firstbird mit der einheitlichen Talentakquisitions-Plattform von Radancy. Gemeinsam werden sie globalen Kunden verbesserte Kontaktpunkte entlang der gesamten Kandidatenreise bieten, die Menschen mit Karrieren und Unternehmen mit qualifizierten Kandidaten verbinden, um ihre wichtigsten Herausforderungen bei der Talentakquise zu lösen."Vom ersten Treffen an wusste ich, dass Firstbird alle Kriterien für uns erfüllt. Die Menschen, die Technologie und die Möglichkeit, die Reichweite von Radancy auf dem DACH-Markt zu erweitern, machen dies zu einer perfekten Kombination", so Michelle Abbey, President und CEO von Radancy. "Ich freue mich darauf, ihre Technologie in unsere globale, einheitliche Plattform zu integrieren und die Talentakquise für unsere Kunden weiter zu verändern.""Wir bei Firstbird haben es uns schon immer zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Standard für Mitarbeiterempfehlungen zu setzen", so Arnim Wahls, CEO von Firstbird. "Mit Radancy können wir unseren Kunden nun hochqualifizierte Teams vor Ort und einen hervorragenden Service auf der ganzen Welt bieten. Mit unseren kombinierten Produkten verfügen wir über ein einzigartiges Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, die von ihnen benötigten Talente zu finden und einzustellen"Das Unternehmen wird als Firstbird, a Radancy Company, firmieren und von seinem derzeitigen Chief Executive Officer Arnim Wahls geleitet werden.Radancy ist ein Portfolio-Unternehmen von Gemspring Capital.Informationen zu RadancyRadancy ist der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, der die wichtigsten Herausforderungen für Arbeitgeber intelligent löst und Ergebnisse liefert, die unsere Kunden stärken. Die einheitliche Plattform von Radancy, die durch umfangreiche Daten und tiefgreifende Branchenkenntnisse ergänzt wird, revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber die von ihnen benötigten Talente anziehen und einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.radancy.com.Informationen zu FirstbirdFirstbird ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-basierten Mitarbeiterempfehlungsprogrammen für Unternehmen. Mit Firstbird werden Mitarbeiter zu Markenbotschaftern und Empfehlungen zum erfolgreichsten Rekrutierungskanal eines Unternehmens. Mit umfangreicher Erfahrung in der Implementierung von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen in Unternehmen auf der ganzen Welt, wie McDonalds, Arvato Bertelsmann und Deloitte, bietet Firstbird die Technologie, die strategische Beratung und den Service in allen Bereichen, die den langfristigen Erfolg eines Empfehlungsprogramms beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter www.firstbird.com.Informationen zu Gemspring CapitalGemspring Capital, ein in Westport, Connecticut, ansässiges Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Kapital von 1,5 Milliarden US-Dollar, bietet flexible Kapitallösungen für Unternehmen des unteren Mittelstands. Gemspring geht Partnerschaften mit talentierten Managementteams ein und verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um das Umsatzwachstum und die Wertschöpfung zu unterstützen. Die Zielunternehmen haben einen Umsatz von bis zu 500 Millionen US-Dollar und sind in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, Industriedienstleistungen, Software und technologiegestützte Dienstleistungen oder Spezialfertigung tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.gemspring.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpgPressekontakt:Alec Drummond,Radancy,646-613-2247,press@radancy.comOriginal-Content von: Radancy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152532/5130328