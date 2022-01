Boris Johnsons Ausflüchte in der Partylügenaffäre sind ganz grosses Kino. Die Regie verdient einen Oscar. Und einen Rücktritt.Eine Kolumne von SPIEGEL-Redakteur Nikolaus Blome Boris Johnsons Ausflüchte in der Partylügenaffäre sind ganz grosses Kino. Die Regie verdient einen Oscar. Und einen Rücktritt. Seit ich beim Fernsehen arbeite, trage ich bei bestimmten Auftritten einen »Knopf« im Ohr. Nein, nicht am oder gar im Ohrläppchen, diese Mode habe ich auch schon als Jugendlicher vorbeiziehen lassen...

