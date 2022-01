Heike Arbter, RCB, nennt ihre subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Oktober 1991 - Gründung der ÖTOB - Österr. Termin- und Optionenbörse - auch Österreich hat nun eine Börse für Derivate auf österreichische Aktien2. Wr. Börse stellt von Präsenz- auf elektronischen Handel um - ein Schritt in die Neuzeit mit maximaler Transparenz und Geschwindigkeit der Kursbildung3. ATX über 5000 im Juli 20074. 1997 CECE Index-Family geboren5. Raiffeisen Bank International Listing an der Wr. Börse April 2005 Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen,die je 5 Inputs bringen konnten (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener ...

