Nasdaq Stockholm AB: Correction of exchange notice 4/22: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (5/22)

Correction refers to shortname and ISIN, marked in bold below. As from January 25, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL GULD X4 AVA 4 GB00BG61CN52 BULL DAX X12 AVA 5 GB00BKZYGW05 MINI L NOBINA AVA 8 GB00BKZZ5041 BEAR PALLAD X8 AVA 6 GB00BL02C171 MINI L NOBINA AVA 11 GB00BL042P72 BEAR OLJA X8 AVA 10 GB00BL043654 MINI S EURUSD AVA 38 GB00BL046H78 BEAR WTI X8 AVA 10 GB00BL05HF59 BEAR MTG X5 AVA 3 GB00BL068446 BEAR MTG X5 AVA 4 GB00BL07HC84 BEAR ASPIRE X3 AVA 2 GB00BNTQ2K34 BEAR PALLA X12 AVA 7 GB00BNTR6K46 BEAR WTI X15 AVA 18 GB00BNTRKR91 MINI L NOBINA AVA 14 GB00BNTRXZ88 MINI S NOBINA AVA 12 GB00BNTSNM84 MINI L NOBINA AVA 15 GB00BNTSNW82 BULL NFLX X5 AVA 4 GB00BNTTDR64 BULL MCD X5 AVA 1 GB00BW6Q0Z09 The last day of trading will be January 25, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.