Am Tag nach dem großen Intraday-Comeback sacken die US-Indizes im frühen Handel erneut stark ab. Positive Unternehmens-News können nicht verhindern, dass der Dow Jones erneut über 600 Punkte verliert. Der Tech-Werte-Index an der Nasdaq sackt gar um drei Prozent ab. Die Nervosität ist extrem hoch, kurzfristige Trader stoßen Papiere ab. Am Markt heißt es, nervöse Investoren nutzen sehr kurze Phasen mit anziehenden Kursen schnell wieder als Ausstiegsgelegenheit. Börsianern zufolge bleibt es die große ...

