GR Silver Mining hatte jüngst mit sehr hochgradigen Bohrergebnissen von seinem San Marcial-Silberprojekt gepunktet. Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca blickte nun in einem Video-Interview auf das Jahr 2022 und will eine Verwässerung der Aktionäre vermeiden.

Weitere Bohrergebnisse von San Marcial kommen!

Erst jüngst konnte GR Silver Mining (0,32 CAD | 0,22 Euro; CA36258E1025) mit starken Bohrergebnissen aufwarten. So meldeten die Kanadier von dem Bohrziel San Marcial in Mexiko die bisher besten Ergebnisse überhaupt. Bohrloch SMI21-03 kam beispielsweise auf 18,5 Meter mit 773 g/t SIlberäquivalent in einer Tiefe von lediglich 179,4 Metern (mehr hier). CEO Marcio Fonseca kündigte in einem Video-Interview (siehe unten) an, dass man noch weitere 5 Bohrlöcher im Labor hat und hier auf die Ergebnisse wartet.

GR Silver Mining: Vergrößerung der Ressource im Fokus

Wie in San Marcial will GR Silver auch bei der ehemaligen Plomosas-Mine auf eine Vergrößerung der bestehenden Ressource in diesem Jahr hinarbeiten. ...

