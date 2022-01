Analysten zählen Axon Ivy zu den 14 relevantesten Anbietern in diesem Markt.Stuttgart / Luzern - Axon Ivy gehörte zu den ausgewählten Unternehmen, die eingeladen wurden, an der Forrester Wave-Bewertung für Digital Process Automation Software des unabhängigen Beratungsunternehmens Forrester Research Inc. teilzunehmen. Die Platzierung im aktuellen Forrester-Report Q4/2021 macht Axon Ivy zu einem der bedeutendsten Anbieter auf dem Markt für digitale Prozessautomatisierung.

