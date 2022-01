TheoremOne, ein wachstumsstarkes Innovations- und Ingenieurbüro, erweitert sein Portfolio um hochwertige Unternehmensberatungsdienste durch die Übernahme von Formula Partners und lanciert mit Lemma leistungsstarke ingenieurtechnische Dienstleistungen im großen Maßstab.

Theorem, LLC, der Innovations- und Ingenieurpartner für die Global 1000, hat heute seine Umfirmierung zu TheoremOne bekannt gegeben, die im Anschluss an die Übernahme von Formula Partners und die Lancierung des rein auf Softwaretechnik spezialisierten Nearshoring-Dienstes Lemma kommt. Der neue Name TheoremOne bildet das Fundament für eine Familie von Marken, die Unternehmen dabei helfen, bessere und innovativere Geschäftsplattformen maßstabsgerecht aufzubauen.

The new name positions TheoremOne as the foundation of a family of brands designed to help enterprises build better, more innovative business platforms at scale. (Graphic: Business Wire)