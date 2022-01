München (ots) -Afrika wurde hierzulande bislang kaum mit der Produktion von medizinischem Cannabis in Verbindung gebracht. Umso bemerkenswerter ist der Produktionsstandort von MG Health in Marakabei, eingebettet im Hochland von Lesotho im südlichen Afrika.MG Health ist ein seit 2017 etablierter Produzent von medizinischem Cannabis. Dort wird die Heilpflanze auf 2000 m Höhe in bergiger Umgebung und fernab kommerzialisierter Industrie angebaut. Lange Sonnentage, trockene Luft und reinstes Wasser sowie qualifiziertes Fachpersonal garantieren in Kombination mit modernsten Anlagen eine hochwertige Produktion von pflanzlichen Arzneimitteln. Mit Unterstützung von DRAPALIN gelang es MG Health im Juli 2021 als erstem afrikanischen Produzenten medizinisches Cannabis aus Afrika nach Europa zu exportieren.Auf den ersten Blick wirkt Marakabei nicht sofort wie das Zentrum einer aufstrebenden Industrie. Wenn man sich allerdings die Verhältnisse vor Ort vor fünf Jahren anschaut, kann man einen erstaunlichen Wandel feststellen. Es sollte ein wegweisendes Unternehmen entstehen, das die Gemeinde in ein Zentrum von Wohlstand verwandelt und genau das hat MG Health in den letzten Jahren geschafft.Bis heute wurden durch MG Health über 400 Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung geschaffen sowie zwei Ausbildungszentren inklusive Bibliothek aufgebaut. Dazu sagt Andre Bothma, CEO von MG Health: "Als wir unser Unternehmen gründeten, wollten wir nicht nur Gewinn machen, sondern auch Leben verbessern, und was wäre besser geeignet als Bildung und Arbeitsplätze."Seit Beginn der Coronapandemie unterstützt MG Health das örtliche Krankenhaus sowohl mit medizinischem Equipment als auch mit der Einstellung von Klinikpersonal, um die Herausforderungen bewältigen zu können. Zur Eindämmung der Infektionsausbreitung verteilt das Unternehmen regelmäßig medizinische Masken an die einheimische Bevölkerung.Die bei MG Health etablierte Umweltabteilung startete zum Schutz der Natur mehrere Initiativen zur Abfallbewirtschaftung. Als nachhaltigste Initiative für eine saubere und sichere Umwelt werden die Dorfbewohner in Grundlagen des Umweltschutzes geschult. Ebenso profitieren sie vom Ausbau des Abwassersystems sowie von der flächendeckenden Installation von Abfallbehältern.Mit der Anhebung des Durchschnittseinkommens konnten auch die lokale Wirtschaft insgesamt einen Umsatzanstieg verzeichnen. So eröffnete die staatliche Postbank eine Filiale in Marakabei, um die wachsenden Geldflüsse zu bedienen.Aus dem kleinen Dorf mit Lehmhäusern ist nun eine Gemeinde mit moderner Infrastruktur geworden, in dieser ist Wasserknappheit nun Geschichte. Mit neuen Wassertanks hat MG Health dafür gesorgt, dass niemand mehr kilometerweit fahren muss, um Wasser zu holen.MG Health hat es in nur wenigen Jahren geschafft, den Menschen in Marakabei eine stabile Lebensgrundlage zu bieten und gemeinsam mit ihnen daran zu arbeiten, eine bessere Zukunft zu erreichen.Drapalin Pharmaceuticals GmbH aus München liefert als erstes und derzeit einziges Unternehmen medizinisches Cannabis vom Produzenten MG Health aus Lesotho in deutsche Apotheken.DRAPALIN setzt neben qualitativ hochwertigen Produkten auf einfache Bestellprozesse, ein zuverlässiges Logistiknetzwerk und umfassende Informationen für Fachkreise. Dazu gehört auch eine transparente und offene Kommunikation in Bezug auf Hersteller, Herkunftsort und Produktionsprozesse.MG Health ist ein in Lesotho ansässiges Unternehmen, das eine Lizenz für den Anbau und die Herstellung von Cannabisblüten und -produkten in pharmazeutischer Qualität besitzt. Das Unternehmen produziert nach strengen GACP- und EU-GMP-Grundsätzen. MG Health wurde von Andre J. Bothma gegründet, der in dritter Generation in Lesotho lebt.Pressekontakt:DRAPALIN MedienkontaktLana KornevaTel.: +49 (89) 277 801 320Fax: +49 (89) 999 502 44E-Mail: info@drapalin.deDrapalin Pharmaceuticals GmbH, Paul-Heyse-Str. 28, 80336 MünchenMehr Informationen unter www.drapalin.deOriginal-Content von: Drapalin Pharmaceuticals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157679/5130431