Der US-Leitindex hat eine Bodenbildung wie im Lehrbuch gezeigt. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass ein Beweis für ein erstes positives Vorzeichen dessen Trefferquote noch einmal deutlich steigert. Von Andreas Büchler. Der Dow Jones Industrial Index hat nach einem anfänglichen Ausverkauf am Montag um 180 Grad gedreht und sogar im Plus geschlossen. Dieser Tagesverlauf steht überdurchschnittlich oft am Ende eine Korrekturwelle, ...

