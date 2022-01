FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 08. Februar



MITTWOCH, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Rieter, Umsatz 2021 (Call 9.00 h)

07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2021

07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2021

07:00 DEU: Wacker Chemie, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro AG, Kapitalmarkttag (online)

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q4-Zahlen

22:10 USA: Qualtrics, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Seagate, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/21

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Erzeugerpreise 12/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft: Muss die Betriebsschließungsversicherung den Ausfallschaden wegen der Corona-Lockdowns übernehmen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Streit um Verdienstausfallentschädigung nach behördlich angeordneter Quarantäne wegen Corona, Minden

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Dekabank: "Wert - auch ohne Papier: Aufbruch in eine neue digitale Asset-Welt" mit Marion Spielmann, COO Bankgeschäftsfelder und Verwahrstelle des Wertpapierhauses der Sparkassen

10:00 DEU: Virtuelle Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zur Verbraucherstudie im E-Commerce

11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk des Bankenverbands. Online-Pk mit Hauptgeschäftsführer Christian Ossig u.a. mit den Themen Erwartungen der Banken im neuen Jahr, wirtschaftliche Lage, Inflation und nachhaltige Finanzierung.

11:00 LUX: Urteil des Gerichts der EU zum Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Intel für x86-Prozessoren

13:00 Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sowie Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes + 15.05 Orientierungsdebatte zu einer allgemeinen Impfpflicht

EUR: Abschluss der 14. Europäischen Weltraumkonferenz

+ 09.00 Eröffnung u.a. mit EU-Kommissar Virginijus Sinkevicius

DONNERSTAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q4-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detailliert) (10:00 h Online-Pk, 14.00 h Call Analysten) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (10:00 h Online-Pk) 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Jahreszahlen

GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

SWE: SEB, Jahreszahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: Stryker, Q4-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: United States Steel, Q4-Zahlen

USA: ResMed, Q2-Zahlen

USA: Mondelez, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/21 (endgültig) 08:00 CHE: Handelsbilanz 12/21 und Jahr 2021

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator) 12/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/21

14.30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q4/21 (1. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/21



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Klarnamenpflicht auf Facebook

10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) online

GBR: Ausblick des Branchenverbandes SMMT auf die britische Autoindustrie

FREITAG, DEN 28. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

09:00 NLD: Steinhoff, Jahreszahlen

11:00 DEU: Windeln.de, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Chevron, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01: DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/22 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 01/22

07:30 FRA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/22

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Ungarn

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Litauen

EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Litauen



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Regierungserklärung durch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne)zum Jahreswirtschaftsbericht 2022 und zum Jahresgutachten 2021/22 des Sachverständigenrats + 11.20 Beschluss über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak + weitere Themen: Vermarktung regionaler Lebensmittel, Direktwahl des Bundespräsidenten, kommunales Vorkaufsrecht für Wohnungen/Häuser in Milieuschutzgebieten

11:15 CHE: Bitcoin Schweiz, Pressekonferenz zu Crypto Outlook 2022

SONNTAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22



MONTAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Tonies, Jahresumsatz

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

17:40 CHE: Gurit, Jahresumsatz 2021

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/21 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/21

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 TUR: Handelsbilanz 12/21

09:00 AUS: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/22 10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/22

10:30 PRT: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/22

11:00 ITA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 01/22



HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen



DIENSTAG, DEN 01. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:00 USA: General Motors, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:06 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

EUR: S&P Health Care Ratings Outlook for the Health Care Industry in 2022

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



MITTWOCH, DEN 02. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Jahreszahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Salzgitter, "Strategy Day"

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:30 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

FIN: Kone, Q4-Zahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: The Allstate, Q4-Zahlen

USA: Spotify, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/21 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 12/21



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Omikron, Inflation, Klima - Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik, München

AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



DONNERSTAG, DEN 03. FEBRUARTERMINE UNTERNEHMEN06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen (Call 9.00 h)07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (8.00 Analystencall, 10.00 Pressecall) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Call 8.45 h)07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen (Call 14.00 h)07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnis Vertragserneuerungsrunde 07:30 ESP: BBVA, Jahreszahlen07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (detailliert)07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen08:00 JPN: Nintendo, Q3-Zahlen08:00 SWE: SKF, Jahreszahlen08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/21 und Gesamtjahr 2021 12:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen13:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen22:30 USA: GoPro, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA, VdIK, KBA, Kfz-Neuzulassungen 01/22

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: Snap, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 07:00 RUS: PMI Dienste 01/22

09:15 ESP: PMI Dienste 01/22

09:45 ITA: PMI Dienste 01/22

09:50 FRA: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/22

10:30 GBT: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 01/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/21



SONSTIGE TERMINE

FRA: Informelles Treffen der EU-Innenminister, Lille



HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



FREITAG, DEN 04. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 JPN: Suzuki, 9Monatszahlen

07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Intesa Sanpaolo, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/22



EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Schweden, Lettland, EFSF, ESM EUR: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Russland

EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Norwegen



SONSTIGE TERMINE

USA: Amazon-Mitarbeiter stimmen über Gewerkschaftsvertretung ab

CHN: Putin und Xi treffen sich zu Gipfel in Peking



HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



MONTAG, DEN 07. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/21

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 02/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/21



SONSTIGE TERMINE

FRA: Informelles Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Straßburg

DIENSTAG, DEN 08. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: ams-Osram AG, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tui, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

USA: Coty, Q2-Zahlen

USA: Pfizer, Q4-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Handelsbilanz 12/21



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi