PODCAST: https://boersenradio.at/page/podcast/2616 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #61 u.a. über die Idee einer Wiederinstallation eines Kapitalmarktbeautragen. Gefragt haben wir Harald Mahrer, zitiert haben wir einen Beitrag des legendären Kapitalmarktbeauftragten Richard Schenz, der heute Geburtstag hat. Weiters: Was Valneva gut gemacht hat, weiters Andritz, Amag, Lenzing und testen, testen, testen. MARKT: Der ATX TR gewann am Dienstag 1,07% auf 7608,3 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 3,06% im Minus. Es gab bisher 8 Gewinntage und 9 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 7,14%, vom Low ist man 1,07% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der ...

