PODCAST: https://boersenradio.at/page/podcast/2616 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #61 u.a. über die Idee einer Wiederinstallation eines Kapitalmarktbeautragen. Gefragt haben wir Harald Mahrer, zitiert haben wir einen Beitrag des legendären Kapitalmarktbeauftragten Richard Schenz, der heute Geburtstag hat. Weiters: Was Valneva gut gemacht hat, weiters Andritz, Amag, Lenzing und testen, testen, testen. NEBENWERTE: Tagesgewinner war am Dienstag FACC mit 6,25% auf 7,65 (154% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,97% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 10 im Österreich) vor Cleen Energy mit 6,06% auf 10,50 (59% Vol.; 1W 5,00%) und Warimpex ...

