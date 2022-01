An den Finanzmärkten bleibt die Lage geprägt von erhöhter Unsicherheit und entsprechend hohen Kursschwankungen.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Dienstag zu einer leichten Erholung gekommen. Am Vortag hatte der Leitindex SMI mit einem Minus von fast 4 Prozent den schwärzesten Tag seit dem Coronacrash im März 2020 erlebt. «Von daher war eine technische Gegenbewegung zu erwarten», sagte ein Händler. Der Handel war allerdings geprägt von einem Auf und Ab in einer Range von fast 130 Punkten.

