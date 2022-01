DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Australien bleiben die Börsen wegen dem Nationalfeiertag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.078,26 +0,59% -5,12% Stoxx50 3.676,16 +0,83% -3,73% DAX 15.123,87 +0,75% -4,79% FTSE 7.371,46 +1,02% -1,18% CAC 6.837,96 +0,74% -4,40% DJIA 34.120,18 -0,71% -6,10% S&P-500 4.341,49 -1,56% -8,91% Nasdaq-Comp. 13.511,79 -2,48% -13,63% Nasdaq-100 14.144,61 -2,52% -13,33% Nikkei-225 27.131,34 -1,66% -5,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,51 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,25 83,31 +2,3% 1,94 +13,9% Brent/ICE 87,85 86,27 +1,8% 1,58 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.849,33 1.843,04 +0,3% +6,29 +1,1% Silber (Spot) 23,83 23,97 -0,6% -0,14 +2,2% Platin (Spot) 1.029,00 1.031,17 -0,2% -2,17 +6,0% Kupfer-Future 4,45 4,41 +0,8% +0,03 -0,4%

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Marktteilnehmer verweisen auf die Unsicherheiten rund um Russland und die Ukraine. Kapazitätsengpässe und andere Produktionsprobleme könnten bei den Opec+-Produzenten dazu führen, dass das Angebot langsamer steige als die vereinbarte monatliche Erhöhung von 400 Millionen Barrel pro Tag, so die Analysten der ING.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street startet nach den Vortages-Turbulenzen erneut mit Verlusten. Neben Unsicherheiten rund um den künftigen Zinskurs der US-Notenbank sorgt derzeit die andauernde Ukraine-Krise für Nervosität am Markt. Konjunkturseitig hat sich das Verbrauchervertrauen im Januar nicht so stark eingetrübt wie erwartet. GE verlieren 7,2 Prozent. Hohe Belastungen etwa für Restrukturierungsmaßnahmen haben dem Konzern im vierten Quartal einen Milliardenverlust eingebracht. Bereinigt erzielte das Unternehmen einen Gewinn, der höher ausfiel als von Analysten erwartet. IBM rücken um 2,7 Prozent vor. Der Konzern steigerte im vierten Quartal Umsatz und Gewinn zum Vorjahr überraschend deutlich. Außerdem zeigte sich IBM-Chef Arvind Krishna zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr. American Express (+8,4%) hat im vierten Quartal von verstärkten Kreditkartenzahlungen profitiert und die Markterwartungen übertroffen. Jedoch verbuchte das Unternehmen Rückstellungen für Kreditausfälle über 53 Millionen Dollar. Biontech (+2,3%) und Partner Pfizer (+0,7%) haben einen Omikron-basierten Impfstoffkandidaten entwickelt, den sie nun in eine klinische Studie schicken. Johnson & Johnson (+1,3%) hat im vierten Quartal höhere Umsätze in allen drei Segmenten verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei von den Verkäufen seines Covid-19-Impfstoffs. Verizon (-0,6%) hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der sich fortsetzende Wechsel von Kunden zu unbegrenzten Tarifen habe das Wachstum der Mobilfunkumsätze getrieben, teilte das Unternehmen mit und gab einen positiven Ausblick auf das Ergebnis im laufenden Jahr. Der Mischkkonzern 3M (-1,4%) hat im vierten Quartal wegen der Folgen aus den weltweiten Lieferengpässen weniger verdient. Die Markterwartungen konnte die 3M Corp allerdings komfortabel übertreffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/MBB SE, Jahresergebnis

- DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis

- DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis

- DE/Symrise AG, Jahresumsatz

- DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q

- DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten konnten sich die Kurse etwas erholen. Gekennzeichnet war die Entwicklung im DAX weiterhin von schnellen und auch immer noch relativ großen Tendenzwechseln. Etwas gestützt wurde die Stimmung vom ifo-Geschäftsklima-Index, der entgegen den Erwartungen deutlich zugelegt hat. Im DAX stiegen Fresenius Medical Care bei großen Umsätzen um 6,6 Prozent und Deutsche Bank um 2,9 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Delivery Hero 2,9 Prozent ab und Hellofresh 1,3 Prozent. Im MDAX stiegen Commerzbank um 4,3 Prozent auf 7,42 Euro, nachdem Morgan Stanley das Kursziel auf 9,10 Euro erhöht hat. In Europa legten die Stoxx-Branchenindizes der Banken, der Ölkonzerne und der Telekom-Unternehmen mit Pluszeichen von über 2 Prozent am stärksten zu. Der Index der Technologie-Aktien schloss sich der Rally nicht an und gab um weitere 0,8 Prozent nach. Ericsson (+7,6%) hat unerwartet starke Zahlen zu Umsatz und Gewinn vorgelegt. Zudem wurde im Handel die Bruttomarge gelobt. Im Fahrwasser gewannen Adva Optical 8 Prozent. Lufthansa (+1,8%) standen im Blick mit möglichem Kaufinteresse in Italien. Die Airline und die Reederei MSC haben ihr Interesse an der Mehrheit der ITA Airways offiziell bekundet. Marktteilnehmer fürchten jedoch erneuten Kapitalbedarf. Remy Cointreau fielen 2,1 Prozent trotz guter Zahlen zum dritten Quartal. Gelobt wurde das organische Umsatzwachstum, es ist mit 21 Prozent über der Marktschätzung ausgefallen. Swatch (-3,9%) ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Der operative Gewinn sprang über die Marke von 1 Milliarde Franken. Auch für 2022 ist der Uhrenhersteller optimistisch. Die Credit Suisse (-0,9%) rechnet im Schlussquartal 2021 wegen hohen Rückstellungen nur mit einem in etwa ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern. Im vierten Quartal seien für Rechtsstreitigkeiten 500 Millionen Franken zurückgestellt worden, die aber teilweise durch Gewinne von Immobilienverkäufen ausgeglichen werden. Home24 knickten um fast 10 Prozent ein. Der Online-Möbelhändler hat seine Umsatzprognose im vergangenen Jahr knapp verfehlt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di,8:18 Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1285 -0,4% 1,1310 1,1311 -0,8% EUR/JPY 128,50 -0,5% 128,71 128,83 -1,8% EUR/CHF 1,0378 +0,2% 1,0366 1,0350 +0,0% EUR/GBP 0,8362 -0,4% 0,8391 0,8407 -0,5% USD/JPY 113,86 -0,1% 113,79 113,90 -1,1% GBP/USD 1,3495 +0,1% 1,3477 1,3452 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3326 -0,0% 6,3364 6,3377 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.321,49 +2,5% 35.740,04 34.549,88 -19,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar fester. Der Dollar-Index legt 0,2 Prozent zu. Der Euro fällt auf 1,1285 Dollar von etwa 1,1320 am Vorabend. Bei MUFG erwartet man kurzfristig eine weitere Aufwertung des Dollar, zumal die Fed am Mittwoch ihren eingeleiteten Straffungskurs bestätigen dürfte. Gestützt wird der Dollar auch von den andauernden geopolitischen Spannungen in Osteuropa.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf breiter Front ist es mit den Indizes steil abwärts gegangen. Dass es an der Wall Street im Handelsverlauf am Montag zu einer spektakulären Erholung gekommen war und die US-Indizes sogar im Plus schlossen, stützte nicht. Für Verkaufsdruck sorgten Befürchtungen über eine noch aggressivere Straffung der US-Geldpolitik als ohnehin schon erwartet. Schlusslicht war Seoul. Dass das BIP in Südkorea im vierten Quartal 2021 etwas stärker wuchs als erwartet und zugleich so stark wie zuletzt vor elf Jahren, ging unter. In Tokio verwiesen Marktteilnehmer auch auf die Corona-Pandemie. Die japanische Regierung erwägt für weitere Regionen schärfere Restriktionen.In Hongkong ging es für China Evergrande weiter nach unten, der Kurs des Immobilienriesen lag im späten Handel 5,4 Prozent im Minus. Am Vortag war er anfangs um über 20 Prozent nach oben geschossen, um dann nur rund 6 Prozent fester aus dem Handel zu gehen. Für zwischenzeitliche Euphorie hatte gesorgt, dass das hochverschuldete Unternehmen offenbar auf staatliche Unterstützung bauen kann. In Seoul konnten sich Hyundai Motor (-1,3%) der Marktschwäche nicht entziehen. Der Autohersteller konnte laut neuen Zahlen Umsatz und Gewinn vergangenes Jahr trotz Chipkrise deutlich steigern. In Sydney verloren Beach Energy 7,8 Prozent, zusätzlich belastet von Rückgängen bei der Öl-und Erdgasproduktion im zweiten Quartal. Fortescue sackten um 5,0 Prozent ab. Der Eisenerzförderer hatte für das jüngste Quartal 20 Prozent höhere Kosten berichtet. Zip büßten 2,1 Prozent ein. Das Unternehmen ist in frühen Verhandlungen zur Übernahme des Bezahldienstleisters Sezzle mit Sitz in Nordamerika.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer beteiligt sich an künftigem Hersteller von Zelltherapien

Bayer beteiligt sich im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde in führender Position an Cellino Biotech. Insgesamt 80 Millionen Dollar sammelt das US-Biotechunternehmen dabei ein, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Der Anteil der Leverkusener im Fall Cellino wurde nicht beziffert. Bayer beteiligt sich über seine Einheit Leaps seit Jahren an Firmen, die an potenziell bahnbrechenden Technologien arbeiten.

Deutsche Post DHL: Wechsel zu Lieferkreisläufen entscheidend

January 25, 2022 12:31 ET (17:31 GMT)

