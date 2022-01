AMSTERDAM, der führende Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, und Cato Networks , Anbieter der weltweit ersten SASE-Plattform , gaben heute bekannt, dass Expereo die SASE Cloud-Dienste von Cato weltweit anbieten wird. Cato hat Expereo auch als MSP-Premium-Partner zertifiziert, die höchste Zertifizierung, die Cato MSPs vergibt, was die gründliche SASE-Schulung und das Fachwissen des Expereo-Teams bestätigt.



"Cato Networks, Anbieter der weltweit ersten Secure Access Service Edge (SASE)-Plattform, ist der Pionier in Sachen Konvergenz von Netzwerken und Netzwerksicherheit in der Cloud. Unsere Kunden haben nun über unsere verwalteten Dienste Zugriff auf die Cato-Plattform. Durch die Erweiterung unseres EDGE-Serviceportfolios und die Kombination mit den Expereo Connect- und Cloud-Services sichern wir sowohl die Underlay- als auch die Overlay-Lösungen, die sie benötigen, um den sicheren Zugriff auf Vor-Ort- und Cloud-Anwendungen zu optimieren. Durch die Integration der Cato-Plattform in unser Serviceangebot können wir unsere Kunden jetzt noch besser bei ihrer digitalen Transformation unterstützen", so Luc van de Leijgraaf, Director Partner Sales bei Expereo.

Neben umfassender Design- und Implementierungserfahrung verfügt Expereo über eine unübertroffene globale Reichweite und bietet Zugang auf der letzten Meile in über 190 Ländern. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Expereo", so Mark Draper, EMEA Channel Director bei Cato Networks. "Unser gemeinsames Angebot ermöglicht es Unternehmen überall, einen globalen Anbieter für alle ihre SASE-Anforderungen zu wählen - vom Design über die Bereitstellung bis hin zum Management."

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter von verwalteten Netzwerklösungen, einschließlich globaler Internetkonnektivität, SD-WAN, SASE und Cloud-Zugriffsoptimierungsdiensten. Expereo ist der vertrauenswürdige Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen, unterstützt Unternehmens- und Regierungswebsites weltweit und trägt dazu bei, die Produktivität jedes Unternehmens mit flexibler und optimaler Internetleistung zu steigern. Im Februar 2021 erwarb Vitruvian Partners, eine internationale Wachstumskapital- und Buyout-Firma, zusammen mit der führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft Apax Partners SAS und dem Management des Unternehmens eine Mehrheitsbeteiligung an Expereo.